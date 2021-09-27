Rum lider Anastasiadis, Kıbrıs'ta iki devletli çözüme 'hayır' dedi - Haberler
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Rum lider Anastasiadis, Kıbrıs'ta iki devletli çözüme "hayır" dedi

AA / Betül Yürük - Haberler | Güncel
Rum lider Anastasiadis, Kıbrıs'ta iki devletli çözüme

BİRLEŞMİŞ Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, Kıbrıs'ta iki devletli çözüme "açık olmadıklarını" söyledi.

BİRLEŞMİŞ Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, Kıbrıs'ta iki devletli çözüme "açık olmadıklarını" söyledi.

Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile üçlü görüşme öncesi BM Genel Merkezi'ne giriş yaparken gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

"Kıbrıs'ta iki devletli çözüme açık mısınız?" sorusu üzerine Anastasiadis, "Hayır. Ben iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyona açığım." yanıtını verdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, BM Genel Merkezi'ne giriş yaparken, Rum liderin iki devletli çözümü reddeden açıklamasının sorulması üzerine, şunları söyledi:

"Bizim zaten devletimiz 60 yıldır var, iki devlet zaten Kıbrıs'ta ve Kıbrıs'ın gerçekleri. 60 yıldır Kıbrıs'ta iki devlet var, Kıbrıs'ın kuzeyindeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti Devletidir, 60 yıldır vardır, bu saatten sonra kimse 60 yıllık devletinden vazgeçmez."

AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri
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Haber: Rum lider Anastasiadis, Kıbrıs'ta iki devletli çözüme 'hayır' dedi - Haberler
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