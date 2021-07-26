Rum Lider Anastasiadis, bir daha aday olmayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rum Lider Anastasiadis, bir daha aday olmayacak

Rum Lider Anastasiadis, bir daha aday olmayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, başkanlık için tekrar aday olmayacağını açıkladı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, başkanlık için tekrar aday olmayacağını açıkladı.

Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, başkanlık seçimleri için yeniden aday olmayacağını belirterek, bu kararının bilinçli olarak alınmış, nihai, net ve değişmez olduğunu ve hangi koşullar altında olursa olsun, yeniden seçilmeyi talep etmesinin söz konusu olmayacağını vurguladı.

Kapalı Maraş konusunda açıklamalarda bulunan Anastasiadis, Ulusal Konsey toplantısında bir siyasi parti lideri tarafından Maraş için özel fon kurulması önerisinin sunulduğunu, ancak maliyetin ve bunun vereceği siyasi mesajın ne olacağının hesaplanması gerektiğini söyledi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kapalı Maraş gerginliği büyüyor! Rum Kesimi'nden Kıbrıslı Türklere pasaport tehdidi
Kapalı Maraş gerginliği büyüyor! Rum Kesimi'nden Kıbrıslı Türklere pasaport tehdidi

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Varank Mustafa Destici Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Buse Varol Derya Uluğ Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Balotelli Aytaç Kara Metin Oktay Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rum Lider Anastasiadis, bir daha aday olmayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 16:47:43. #1.15#

title