Rum lider Anastasiadis, 5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansı sonrasında açıklamalarda bulundu
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Rum lider Anastasiadis, 5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansı sonrasında açıklamalarda bulundu

Rum lider Anastasiadis, 5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansı sonrasında açıklamalarda bulundu
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkelerin de katılımıyla 5+1 formatında düzenlenen gayriresmi Kıbrıs konulu konferansın tamamlanmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkelerin de katılımıyla 5+1 formatında düzenlenen gayriresmi Kıbrıs konulu konferansın tamamlanmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Rum basınında yer alan habere göre Anastasiadis, Türk tarafının Cenevre'deki tutumuyla, BM'nin çözüm çabalarını ve parametrelerini ihlal ettiğini ileri sürerek, Türk tarafının her türlü müzakerede egemenlik haklarının tanınmasına odaklanılmasında ısrar ettiğini savundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Rum tarafının Cenevre'de durumu başarılı şekilde yönettiklerini kaydeden Anastasiadis, yeni oldubittilerden kaçınılması gerektiğini belirtti.

Anastasiadis, "Guterres'in, Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye'nin arzu ettiği çözümün (iki devletli), BM ve Avrupa Birliği tarafından kabul edilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı hususunda, Kıbrıs Türkleri ve Türkiye'ye yönelik net olduğunu" savundu.

Rum lider, Kıbrıs'ı iki kesimli, iki toplumlu bir federasyon temelinde yeniden birleştirecek çözüm bulunması için aynı tutarlılıkla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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