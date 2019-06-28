Rum líder Anastasiadis'ten BM Genel Sekreteri'ne Kapalı Maraş mektubu

Kaynak: DHA

GÜNEY Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği mektupta, Kıbrıs Türk tarafının Kapalı Maraş açılımını kınadı. Anastasiadis mektubunda, Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının, Kıbrıs sorununda 'B Planı'nı uygulamaya geçirdiği görüşünü savundu.Anastasiadis mektubunda, "Kapalı Maraş'ın Kıbrıs Türk idaresi altında açılması da bu B planının ana hedeflerinden biridir" ifadelerine yer verdi. Mektubunda Maraş'ın, Türk askerinin denetimi altında, tamamen Türkiye'nin kontrol ve sorumluluğundaki bir bölge olarak kendine özgü bir statüsü bulunduğu, bu statünün Genel Sekreter'in Kıbrıs'la ilgili bütün raporlarında tanınmakta olduğunu belirten Anastasiadis, "Bu kritik dönemde Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk toplumunun, Kıbrıs sorununa özlü ve sürdürülebilir çözüm çalışmalarına aykırı planları ileri götürme eylemleri uluslararası toplum tarafından derhal reddedilmelidir" ifadesine yer verdi.Öte yandan Rum tarafı, Kıbrıs Türk tarafının, 'B Planı' ile birlikte Kıbrıs'ta iki devletli çözümü hedeflediğini savunuyor.DÖRT ÖNERİ SUNDU: BÖLGE ASKERSİZLEŞTİRİLSİNBM Genel Sekreteri'ne 4 başlıkta Kapalı Maraş önerisi sunan Anastasiadis, önerileri şöyle açıkladı:1- Mağusa'nın kapalı kent bölgesinin yeniden imar ve yeniden iskanı için teknik komite kurulması,2-İlk adım olarak yabancı ve Kıbrıslı Rumlar da dahil Kıbrıslı uzmanların yeniden imar açısından teknik inceleme yapmasına müsaade edilmesi,3-Avrupa Birliği'ne, incelemelerin finansmanı BM'ye de teknik çalışmalara yardım etmesi için talepte bulunulması4-Bölgenin tamamen askersizleştirilmesinin sağlanması.GENEL SEKRETERE MÜZAKERE ÇAĞIRISIAnastasiadis mektubun devamında, "Kıbrıs Türk tarafının liderinin, güven yaratıcı önlem olarak işleyebilecek ve BM'nin, kapalı Maraş bölgesinin BM idaresi altında yasal sakinlerine iade edilmesi çağrısı yapan kararlarıyla tam uyumlu önerime olumlu cevap vermesini ümit ederim" dedi. Anastasiadis son olarak BM Genel Sekreteri'ni, "Kıbrıs sorununa çözüm bulunması için her türlü çabayı harcamaya" çağırdı.- Karahasan