Rum kesiminde Paskalya Bayramı'ndan bu yana 125 noktada yangın çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rum kesiminde Paskalya Bayramı'ndan bu yana 125 noktada yangın çıktı

Rum kesiminde Paskalya Bayramı'ndan bu yana 125 noktada yangın çıktı
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Kıbrıs Rum kesiminde, Paskalya Bayramı'nın kutlandığı 2 Mayıs gecesinden bu yana 125 noktada yangın çıktığı, Rum itfaiyesinin devam eden yangınlara yetişmekte zorlandığı belirtildi.

Kıbrıs Rum kesiminde, Paskalya Bayramı'nın kutlandığı 2 Mayıs gecesinden bu yana 125 noktada yangın çıktığı, Rum itfaiyesinin devam eden yangınlara yetişmekte zorlandığı belirtildi.

Rum basınına göre Rum kesiminde son 24 saatte gençlerin, Paskalya nedeniyle yaktığı ateşler ve kullandıkları çatapatlar nedeniyle Lefkoşa'nın Rum kesiminde 60, Limasol'da 30, Larnaka'da 18, Baf'ta 13 ve Mağusa bölgesinde 4 olmak üzere toplam 125 yangına müdahale edildi.

Rum itfaiyesi devam eden yangınlara müdahale etmekte zorlanırken bazı yerlerde yetersiz kalıyor.

Rum gençler, İngiliz Üsler Bölgesi içerisinde kalan köylerde de polisin engellemeye çalışmasına rağmen ateş yaktı.

Öte yandan gençler, Limasol'da bir polis aracını attıkları molotofkokteyliyle ateşe verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

Antalya'da feci kaza! Aracın içinde sıkışıp yanarak can verdiler
Antalya'da feci kaza! Aracın içinde sıkışıp yanarak can verdiler
Afyonkarahisar'da panik devam ediyor! Enerji santralindeki yangın 80 bin metrekarelik alana yayıldı
Afyonkarahisar'da panik devam ediyor! Enerji santralindeki yangın 80 bin metrekarelik alana yayıldı
Yangın nedeniyle küle dönen evde, ilk günkü gibi duran 2 adet Kur'an-ı Kerim bulundu
Yangın nedeniyle küle dönen evde, ilk günkü gibi duran 2 adet Kur'an-ı Kerim bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ömer Çelik Ersin Tatar Meral Akşener
Magazin Feyza Aktan Hülya Avşar Hakan Sabancı Burcu Biricik
Spor Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Rum kesiminde Paskalya Bayramı'ndan bu yana 125 noktada yangın çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 14:02:08. #1.15#

title