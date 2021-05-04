Rum kesiminde Paskalya Bayramı'ndan bu yana 125 noktada yangın çıktı

Kıbrıs Rum kesiminde, Paskalya Bayramı'nın kutlandığı 2 Mayıs gecesinden bu yana 125 noktada yangın çıktığı, Rum itfaiyesinin devam eden yangınlara yetişmekte zorlandığı belirtildi.

Kıbrıs Rum kesiminde, Paskalya Bayramı'nın kutlandığı 2 Mayıs gecesinden bu yana 125 noktada yangın çıktığı, Rum itfaiyesinin devam eden yangınlara yetişmekte zorlandığı belirtildi.

Rum basınına göre Rum kesiminde son 24 saatte gençlerin, Paskalya nedeniyle yaktığı ateşler ve kullandıkları çatapatlar nedeniyle Lefkoşa'nın Rum kesiminde 60, Limasol'da 30, Larnaka'da 18, Baf'ta 13 ve Mağusa bölgesinde 4 olmak üzere toplam 125 yangına müdahale edildi.

Rum itfaiyesi devam eden yangınlara müdahale etmekte zorlanırken bazı yerlerde yetersiz kalıyor.

Rum gençler, İngiliz Üsler Bölgesi içerisinde kalan köylerde de polisin engellemeye çalışmasına rağmen ateş yaktı.

Öte yandan gençler, Limasol'da bir polis aracını attıkları molotofkokteyliyle ateşe verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan