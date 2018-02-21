Rum Kesimi Lideri Anastasiadis'ten Doğalgaz Açıklaması
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Anastasiadis, "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin MEB'deki egemenlik haklarının ihlalinin sonlandırılması halinde, Türkiye ve Kıbrıs Türk topluluğunu tekrar müzakere masasına davet ediyorum.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Anastasiadis, "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin MEB'deki egemenlik haklarının ihlalinin sonlandırılması halinde, Türkiye ve Kıbrıs Türk topluluğunu tekrar müzakere masasına davet ediyorum." dedi.
Kaynak: Dunya.com