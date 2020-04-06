Rum ekonomisi koronavirüs alarmı verdi
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Avrupa Birliği, Güney Kıbrıs, Dünya

Rum ekonomisi koronavirüs alarmı verdi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs bir çok ülkenin ekonomisini de etkiledi.

06.04.2020 09:47 | Son Güncelleme: 06.04.2020 09:47
Rum ekonomisi koronavirüs alarmı verdi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs bir çok ülkenin ekonomisini de etkiledi. AB ülkesi Güney Kıbrıs ekonomisi koronavirüs ile mücadele konusunda alarm verdi. Kritik açıklama ise Rum Yönetimi Maliye Bakanı Konstantinos Petridis'tan geldi. Petridis, koronavirüs nedeniyle devlet gelirlerinin büyük oranda azaldığını belirterek, "şu anki ekonomik koşullar savaştaki koşullarla aynı" dedi.

1 MİLYAR EURO'LUK İÇ BORÇLANMAYA GİDİLECEK

Rum hükümeti de, yaşanan ekonomik daralma nedeniyle bir milyar Euro'luk iç borçlanmaya gidecek. Nisan ayının daha da kötü geçeceğini kaydeden Rum Bakan, gayri safi milli hasılanın yüzde 10'u oranında bir gerilemenin beklendiğini ifade etti.

BANKALAR FAİZ ALMAYACAK

Güney'deki ertelenen kredilerden faiz alınmayacağını kaydeden Petridis, "Olması gereken de buydu" diye konuştu. Rum hükümeti de, corona virüs sebebiyle ortaya çıkan finansal ihtiyaçların karşılanması amacıyla bankalardan bir milyar Euro'luk iç borçlanma yoluna gidecek.


Kaynak: DHA

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