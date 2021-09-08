Rum Eğitim Bakanlığı, Atatürk'ün anlatıldığı kitabı toplama kararı aldı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Eğitim Bakanlığı, orta eğitimde kullanılan "Oxford Discover Futures 3 Workbook" isimli kitapta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan bir bölümün yer alması dolayısıyla kitabın toplatılması yönünde karar aldı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Eğitim Bakanlığı, orta eğitimde kullanılan "Oxford Discover Futures 3 Workbook" isimli kitapta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan bir bölümün yer alması dolayısıyla kitabın toplatılması yönünde karar aldı.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Eğitim Bakanlığı, öğretmenlere İngilizce ders kitabının Atatürk'ün "Türkiye'nin Muhteşem Kahramanı" başlığı altında işlendiği 36'ncı sayfasının yırtılması talimatı verilen genelge ile ilgili yazılı açıklama yaparak, kitabın "uygunsuz" değerlendirildiğini ve tümden toplatılmasına hükmedildiğini açıkladı.

Rum Eğitim Bakanlığı, Rum kesiminde eğitim çevreleri ve kamuoyunda eleştirilere konu olan genelgeyi, kitabın Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bilgi içerdiğinin "henüz dün saptanması" gerekçesi ile savundu.

"Okul kitapları içerisinde Atatürk'ün kişiliği ve liderliğinin lanse edildiği ifadeler olmasının kabul edilemeyeceğinin" savunulduğu açıklamada, "Bugün kamuoyundan gelen yorumlara, bazı eleştirilere ve/veya yüzeysel enternasyonalizme bakılmaksızın, yarı işgal altındaki Kıbrıs'ta Türkiye'nin bölge halklarına karşı tarihi suçlarının ihmali veya dolaylı kabulünün yeri yoktur. Bu nedenlerle kitap tamamen uygunsuz ve kabul edilemez olarak değerlendiriliyor ve bir çözüm bulunana kadar toplatılıyor." ifadeleri yer aldı.

Rum Eğitim Bakanlığı, orta eğitim öğretmenlerinden, "Oxford Discover Futures 3 Workbook" isimli kitabı öğrencilere dağıtmadan önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bölümün yer aldığı 36'ncı sayfasını "yırtmaları" yönünde talimat içeren genelge gönderdiği belirtilmişti.

Sigmalive'de yer alan habere göre, öğretmenlere "acil" vurgusuyla elektronik ortamda gönderilen genelgede, yırtılması talimatı verilen sayfada, "Türkiye'nin en büyük kahramanı" başlığı altında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sanat dünyasının kahramanları olarak da Frida Kahlo ile Diego Rivera işleniyor.

Öğretmenler, sosyal medya grupları üzerinden yırtılması talimatı verilen sayfanın Atatürk ile ilgili olduğu bilgisini paylaşırken, Rum Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (OELMEK) Başkanı Kostas Hacisavvas, Rum Eğitim Bakanı'ndan izahat istedi.

Hacisavvas, "Önümüzdeki günlerde Eğitim Bakanlığında yapacağımız görüşmede, ilgili kararı gündeme getiren sebepler hakkında izahat isteyeceğiz. Görüşmemiz, eğitimle ilgili başka ciddi konuları ele almak maksadıyla gerçekleşecek. Meslektaşlarıma, genelgeyle ilgili soruları ileteceğime dair söz verdim." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan