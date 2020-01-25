Rum Dışişleri Bakanlığı'ndan depreme dair 'Türkçe' başsağlığı mesajı
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Rum Dışişleri Bakanlığı'ndan depreme dair 'Türkçe' başsağlığı mesajı

RUM Dışişleri Bakanlığı, Elazığ merkezli deprem ile ilgili Türkçe açıklama yaptı.

25.01.2020 11:56 | Son Güncelleme: 25.01.2020 11:56
Rum Dışişleri Bakanlığı'ndan depreme dair 'Türkçe' başsağlığı mesajı

RUM , merkezli deprem ile ilgili Türkçe açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye'de Sivrice yakınında meydana gelen ölümcül depremi üzülerek oğrendik. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarınına samimi başsağlığı diliyoruz. Düşüncelerimiz yaralı ve etkilenmiş olanlarla. Arama ve kurtarma ekiplerinine en iyi sonuçlarını diliyoruz. Başsağlığı diliyoruz" denildi.


Kaynak: DHA
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