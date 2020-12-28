Rum bilim kurulu üyesine ölüm tehdidi
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Rum bilim kurulu üyesine ölüm tehdidi

28.12.2020 14:23 | Son Güncelleme: 28.12.2020 14:28
Rum bilim kurulu üyesine ölüm tehdidi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) korona virüs salgını nedeniyle sıkı önlemler alınmasını isteyen Rum Danışma Kurulu üyesi Dr. Leondios Kostrikis öldürülmekle tehdit edildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) korona virüs salgını nedeniyle sıkı önlemler alınmasını isteyen Rum Danışma Kurulu üyesi Dr. Leondios Kostrikis öldürülmekle tehdit edildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde Rum Danışma Kurulu üyesi ve Lefkoşa Üniversitesi Biyolojik Bilimler Fakültesi öğretim görevlisi Dr. Leondios Kostrikis, ölümle tehdit edildi. Kostrikis'in evi önünde park halindeki aracına, kimliği bilinmeyen kişiler tarafından sprey boya kullanılarak ölüm tehdidi yazıldı. Kostrikis'in şikayeti üzerine olay yerine gelen Rum polisi soruşturma başlatırken, Rum hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios saldırıyı kınadı.

Rum Basınına göre daha önce de Kostrikis'in cep telefonuna, "Bill Gates'in karanlık güçleri için çalıştığınızı biliyoruz. Bir daha çıkıp aşı olmamızı söylediğinizi işitirsek örgütlenecek ve sizi ortadan kaldıracağız" mesajı gönderilmişti. Mesajı atan bir kişi tutuklanmıştı. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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