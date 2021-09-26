Rum Başpiskopos II. Hrisostomos, Kıbrıs Türkleri ve Rumların eşit haklara sahip olmasına karşı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rum Başpiskopos II. Hrisostomos, Kıbrıs Türkleri ve Rumların eşit haklara sahip olmasına karşı

AA / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel
Rum Başpiskopos II. Hrisostomos, Kıbrıs Türkleri ve Rumların eşit haklara sahip olmasına karşı

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, Kıbrıs Türklerinin, "Rum çoğunlukla aynı haklara sahip olamayacağını" iddia etti.

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, Kıbrıs Türklerinin, "Rum çoğunlukla aynı haklara sahip olamayacağını" iddia etti.

Haftalık yayımlanan Kathimerini'nin haberine göre, Başpiskopos II. Hrisostomos, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın tezlerini kıyaslayarak, "Akıncı, Tatar'dan daha Kıbrıslıydı diyebilirim." iddiasında bulundu.

"Maalesef Ersin Tatar müzakereler için, Kıbrıs Türk toplumuna çoğunluk olan Kıbrıslı Rumlarla eşit haklar vermeyi kabul etmemizi şart koşuyor. Bu olamaz." ifadelerini kullanan II. Hrisostomos, Kıbrıs Türklerinin, Rum çoğunlukla aynı haklara sahip olamayacağını savundu.

II. Hrisostomos, "Kilise'nin Kıbrıs Türklerinin dini lideriyle iyi ilişkileri var mı?" sorusuna ise "Kendini gerçekten Kıbrıslı hisseden insanlarla iyi ilişkilerimiz var. Ama önce Türk sonra Kıbrıslı olanlarla yok. Çünkü Kıbrıs'ta Türk devleti istiyorlar. Geçmişte olduğumuz gibi karma olmamızı istemiyorlar." şeklinde yanıt verdi.

AA / Muhammet İkbal Arslan - Son Dakika Haberleri
Görüntüler bugün paylaşıldı! Türkiye ve KKTC'nin birlikte gerçekleştirdiği tatbikattan dikkat çeken kareler

Görüntüler bugün paylaşıldı! Türkiye ve KKTC'nin birlikte gerçekleştirdiği tatbikattan dikkat çeken kareler
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şans Oyunları Düm Tek Tek
Spor Mustafa Denizli Muslera Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Rum Başpiskopos II. Hrisostomos, Kıbrıs Türkleri ve Rumların eşit haklara sahip olmasına karşı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 19:05:30. #1.11#