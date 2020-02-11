"Rum basınında çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor"

11.02.2020 19:15 | Son Güncelleme: 11.02.2020 19:15

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Rum basınında yer alan, ülkemizin Kıbrıs'taki garanti sisteminin kaldırılmasını kabul ettiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Rum basınında yer alan bazı iddialar hakkındaki soruya verdiği cevapta, "Rum basınında yer alan, ülkemizin Kıbrıs'taki garanti sisteminin kaldırılmasını kabul ettiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye'nin 1960 tarihli Londra ve Zürih Anlaşmaları'yla tesis edilen garanti sistemi konusundaki tutumu bellidir. Türkiye, Ada'da kapsamlı ve adil bir çözümün ancak Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğinin sağlanması ve güvenlik endişelerinin karşılanmasıyla mümkün olabileceğini her vesileyle vurgulamaktadır" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İHA