Rum bandıralı gemide 225 kilo kokain ele geçirildi

Rum bandıralı gemide 225 kilo kokain ele geçirildi

MEKSİKA'da Kıbrıs Rum bandıralı, 'UBC Savannah' adlı gemide 225 kilo kokain ele geçirildi.

1.08.2019 14:54
Rum bandıralı gemide 225 kilo kokain ele geçirildi

MEKSİKA'da Kıbrıs Rum bandıralı, 'UBC Savannah' adlı gemide 225 kilo kokain ele geçirildi.
Rum medyasının haberine göre, bir ihbarı değerlendiren Meksika polisi, Kolombiya'dan gelen 'UBC Savannah' gemisinde arama yaptı. Gemide yapılan aramada, ambarda 225 kilo kokain ele geçirildi. Gemide bulunan 19'u Filipinli, 3'ü de Polonyalı olmak üzere 22 denizci gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
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