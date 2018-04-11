Rum Apostolidis'i Öldüren Zanlı, Cezaevinde İntihar Girişiminde Bulundu

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir Rum vatandaşını öldürerek Türkiye'ye kaçan ve Yalova'nın Çınarcık ilçesinde polise teslim olan zanlı, tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Zanlı, tutuklu bulunduğu koğuşta intihar girişiminde bulundu.

KKTC'nin Girne kentinde 65 yaşındaki Rum vatandaşı Solomos Apostolidis'in öldürülmesi ile ilgili aranan 22 yaşındaki Erdinç Ş., geçen cumartesi günü akşam saatlerinde Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ilçe emniyet müdürlüğüne teslim olmuştu. İfadesinin alınmasın ardından Yalova Adliyesine sevk edilen Erdinç Ş., Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yazışmalar tamamlanana kadar Yalova Yarı Kapalı Cezaevine gönderildi.

Erdinç Ş., tutuklu bulunduğu koğuşta bunalıma girerek intihar girişiminde bulundu. Koğuşta bulunan diğer hükümlülerin olayı fark ederek duruma müdahale etmesi sonrasında intihar girişiminde başarısız olan Erdinç Ş., Yalova Devlet Hastanesine götürülerek bir süre müşahede altında tutuldu. Yapılan kontrollerde hayati tehlikesi bulunmadığı tespit edilen Erdinç Ş., yeniden cezaevine teslim edildi. Erdinç Ş., yazışmaların tamamlanmasının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine iade edilecek. - YALOVA