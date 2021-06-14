Rulomatik 9000'den Fazla Oto Yıkama Firmasında Kullanılıyor!

Otomatsan'ın ortaya çıkardığı bir marka haline gelen Rulomatik Bugün Türkiye'de ve dünyada 9000'den fazla oto yıkama noktasında kullanılmaktadır. Bugün firma 9310 konumda ve 255 şehirde faaliyet göstermektedir.

Oto Yıkama alanlarında mikrofiber oto kurutma havlu otomatları ile en çok tercih edilen ve dünyanın en büyük tek ürün otomat sağlayıcı firması olmayı başarmaktadır.

Rulomatik Kıtalara Özel Ürün Oluşturuyor

Araç bakımı için oto yıkama firmalarından elde edebileceğiniz ürünlere Rulomatik sayesinde sahip olabilirsiniz. Rulomatik üretim gücünü tüm dünya ile paylaşmaktadır. Pek çok ülkeye hizmet vererek özellikte ürünleri piyasaya sürmektedir. Kıtalarda iklim koşullarına uygun ürünlerle başarılı sonuçlar elde edebilmek için firma büyük bir kapasite ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Rulomatik Her Dilde Ve Çeşitli Ödeme Seçenekleri İle Ürün Sağlıyor

Otomatsan markası olan rulomatik sahip olduğu özel otomatlarla büyük ilgi görmeye devam ediyor. Üretime başladığı günden itibaren vermiş olduğu hizmet kalitesi ile hem ülkemizde hem de dünya çapında adını duyuran bir firma olmayı başardı. Rulomatik çoklu dil seçeneği ve ödeme yöntemleri ile ürün satmaktadır. Otomatlar bu şekilde oluşturulmuştur. 200'den fazla ülkenin para birimi de kabul eden otomatları ile madeni para, banknot, jeton ve kredi kartı ile ödeme seçeneklerine oluşturmaktadır. Sahip olduğu özellikler ve geliştirmeye çalıştığı yepyeni ve cazip fırsatlarla Rulomatik sektörel açıdan dünya pazarında kendini kanıtlamış bir marka haline gelecektir.

Kaynak: Bültenler