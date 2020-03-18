Rulo sac yüklü TIR'ın dorsesi ikiye bölündü ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, TIR'ın rulo sac yüklü dorsesi, ağırlığa dayanamayınca, ikiye bölündü.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, TIR'ın rulo sac yüklü dorsesi, ağırlığa dayanamayınca, ikiye bölündü.

Kaymakamlık kararı ile ağır vasıtaların geçişinin yasak olduğu Hamzafakıhlı yolunda, ilçe merkezine doğru giden 16 E 7916 plakalı TIR'ın rulo sac yüklü dorsesi, aşırı ağırlığa dayanamayınca ikiye bölündü. Trafikte aksama yaşanırken, toplam ağırlığı yaklaşık 15 ton olduğu öğrenilen 2 rulo sac, gelen başka bir TIR'a yüklendi. Sürücüye, ağır tonajlı araçların girmesinin yasak olduğu yola girdiği gerekçesiyle ceza kesileceği belirtildi.Hamzafakıhlı Mahallesi Muhtarı İsmail Altıay, "Aşırı yük atmış, zaten çürük. Belki muayenesi de yok bu TIR'ların. Bu yolun kullanılması, alınan kararlarca kesinlikle yasak olduğu halde bu tehlike hala sürüyor. Kırılan dorsedeki saç yuvarlansa, burada yıkımlara, hatta ölümlere sebep olabilirdi. Burada hiçbir evladımızın burnu kanamasın, can kaybı yaşanmasın" dedi.

Kaynak: DHA