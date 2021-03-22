Rukayye ne demek? Rukayye isminin anlamı nedir?
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Rukayye ne demek? Rukayye isminin anlamı nedir?

22.03.2021 14:43 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:00
Rukayye ne demek? Rukayye isminin anlamı nedir?

Günlük hayatımızda farklı farklı isimler duyarız. Duyduğumuz ve bize ilginç gelen isimlerin hemen anlamını öğrenmek isteriz. Farklı isimler kategorisinde değerlendirebileceğimiz Rukayye, hem kelime anlamı olarak hem de ismen nasıl kullanıldığına haberimizden ulaşabilirsiniz. Rukayye ne demek? Rukayye isminin anlamı nedir? sizin için derledik. Detaylar haberimizde.

Günlük hayatımızda farklı farklı isimler duyarız. Duyduğumuz ve bize ilginç gelen isimlerin hemen anlamını öğrenmek isteriz. Farklı isimler kategorisinde değerlendirebileceğimiz Rukayye, hem kelime anlamı olarak hem de ismen nasıl kullanıldığına haberimizden ulaşabilirsiniz. Rukayye ne demek? Rukayye isminin anlamı nedir? sizin için derledik. Detaylar haberimizde.

RUKAYYE NE DEMEK? RUKAYYE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Rukayye, Arpaça kökenli bir isimdir. Rukayye ismi kızlara konur. Bu isim Hz. Muhammed'in ikinci kızının ismidir.

Rukayye isminin anlamı ise birden fazladır. Bilinen anlamlarına göre Rukayye;

1- Huzur ve sakinlik bere

2- Büyüleyici

3- Hz. Hüseyin'in Ker belada esir düşen ve Şam'da esaret altında şehit olan küçük kızıdır.

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