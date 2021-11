Ruined King sistem gereksinimleri neler 2021! Ruined King sistem gereksinimleri neler?

Riot Games'in oyunlarını sunan geliştirici odaklı video oyun dağıtımcısı Riot Forge'un oyunlarından biri olan Ruined King League of Legends şampiyonlarından bir grup oluşturabileceğiniz, Bilgewater'ı gezip ölümcül kara sisin sırlarını ortaya çıkarmak için gölge adalarına yelken açtığınız bir sıra tabanlı oyundur.

Battle Chasers ve Darksiders'ın yaratıcıları olan Airship Syndicate'ın geliştirdiği ve efsaneleşmiş çizgi roman sanatçısı Joe Madureira'nın görsel üslubuna sahip Ruined King: A League of Legends Story™, oyuncuları League of Legends evrenini keşfetmeye davet eden ilk Riot Forge oyunu. Bu sıra tabanlı, hikâyesiyle oynayanı içine çeken rol yapma oyununda grubunu istediğin gibi kurmakta özgürsün. Bir araya geleceğini hiç tahmin etmediğin League of Legends şampiyonlarını kontrol et, canlı ve hareketli Bilgewater şehriyle gizemli Gölge Adalar'ı keşfet ve Koridor İnisiyatif Sistemi'ni deneyimle.

RUİNED KİNG SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

RUİNED KİNG MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Sistem gereksinimleri yakında geliyor

İşlemci: Intel Core i5-2300, AMD A8-5600k

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Radeon Vega 8/ Intel Iris Plus/ Geforce GTX 650/ Radeon HD 7770 (2GB VRAM Required)

DirectX: Sürüm 11

İlave Notlar: Recommended for 1080p, 30FPS on Medium Settings

RUİNED KİNG ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Sistem gereksinimleri yakında geliyor

İşlemci: Intel Core i3-6100, AMD FX-8120

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Geforce GTX 660Ti, Radeon HD 7950

DirectX: Sürüm 11

İlave Notlar: Recommended for 1440p, 60FPS on High Settings

RUİNED KİNG KAÇ GB?

Ruined King League of Legends Story'yi oynayabilmek için en temel kurulum dahil minimum 15 GB bış depolama alanı gerekmektedir.

