Ruined King sistem gereksinimleri neler 2021! Ruined King sistem gereksinimleri neler?
Riot Games'in oyun geliştiren ekibi Riot Forge'un çıkardığı oyunlardan birisi olan Ruined King geçtiğimiz günlerde çıkış yaptı. Peki Ruined King: A League of Legends Story'nin sistem gereksinim neler? Ruined King sistem geresinimleri neler? Ruined King kaç GB? Riot Forge sistem gereksinimleri! Detaylar haberimizde…
Riot Games'in oyunlarını sunan geliştirici odaklı video oyun dağıtımcısı Riot Forge'un oyunlarından biri olan Ruined King League of Legends şampiyonlarından bir grup oluşturabileceğiniz, Bilgewater'ı gezip ölümcül kara sisin sırlarını ortaya çıkarmak için gölge adalarına yelken açtığınız bir sıra tabanlı oyundur.
Battle Chasers ve Darksiders'ın yaratıcıları olan Airship Syndicate'ın geliştirdiği ve efsaneleşmiş çizgi roman sanatçısı Joe Madureira'nın görsel üslubuna sahip Ruined King: A League of Legends Story™, oyuncuları League of Legends evrenini keşfetmeye davet eden ilk Riot Forge oyunu. Bu sıra tabanlı, hikâyesiyle oynayanı içine çeken rol yapma oyununda grubunu istediğin gibi kurmakta özgürsün. Bir araya geleceğini hiç tahmin etmediğin League of Legends şampiyonlarını kontrol et, canlı ve hareketli Bilgewater şehriyle gizemli Gölge Adalar'ı keşfet ve Koridor İnisiyatif Sistemi'ni deneyimle.
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- İşletim Sistemi: Sistem gereksinimleri yakında geliyor
- İşlemci: Intel Core i5-2300, AMD A8-5600k
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Radeon Vega 8/ Intel Iris Plus/ Geforce GTX 650/ Radeon HD 7770 (2GB VRAM Required)
- DirectX: Sürüm 11
- İlave Notlar: Recommended for 1080p, 30FPS on Medium Settings
- İşletim Sistemi: Sistem gereksinimleri yakında geliyor
- İşlemci: Intel Core i3-6100, AMD FX-8120
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Geforce GTX 660Ti, Radeon HD 7950
- DirectX: Sürüm 11
- İlave Notlar: Recommended for 1440p, 60FPS on High Settings
Ruined King League of Legends Story'yi oynayabilmek için en temel kurulum dahil minimum 15 GB bış depolama alanı gerekmektedir.
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