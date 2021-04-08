Rui Mota: "Galibiyet için mutluyuz, bugün her şey çok iyiydi"
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Rui Mota: "Galibiyet için mutluyuz, bugün her şey çok iyiydi"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gaziantep Futbol Kulübü Yardımcı Antrenörü Rui Mota, 2-0 kazandıkları Medipol Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, "Galibiyet için mutluyuz, bugün her şey çok iyiydi" dedi.

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Gaziantep Futbol Kulübü Yardımcı Antrenörü Rui Mota, 2-0 kazandıkları Medipol Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, "Galibiyet için mutluyuz, bugün her şey çok iyiydi" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i Maxim'in attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Gaziantep FK, bu sonuçla ligde puanını 50'ye çıkararak haftayı 5. sırada kapattı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Futbol Kulübü Yardımcı Antrenörü Rui Mota, kazandıkları üst sıralara çıktıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Rui Mota, "Bugün çok kaliteli bir takıma karşı oynadık. Çok iyi milli oyunculara sahipler ve şu an hak etmedikleri bir noktadalar. Bütün takım olarak bu maça çok konsantreydik. Takım da 20 günlük ara sırasında iyi dinlenmişti. Bu maça çok iyi hazırlandık ve kazandık. Bizim için her şey çok iyiydi. Tek eksik hocamızın kulübede olmamasıydı. O yüzden hafta boyunca takımı iyi çalıştıran ve bugün yanımızda olamayan hocamıza galibiyeti armağan ediyoruz. Galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Önümüzdeki maçlarda da bu seriyi sürdürmek ve daha üst noktalara çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

(Said Vakkas Yağcı/İHA)

Rui Mota: 'Galibiyet için mutluyuz, bugün her şey çok iyiydi'
Rui Mota: 'Galibiyet için mutluyuz, bugün her şey çok iyiydi'
Rui Mota: 'Galibiyet için mutluyuz, bugün her şey çok iyiydi'
Rui Mota: 'Galibiyet için mutluyuz, bugün her şey çok iyiydi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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