Rui Mota: "Dünkü olaylar bizi olumsuz etkiledi"
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Rui Mota: "Dünkü olaylar bizi olumsuz etkiledi"

Rui Mota: 'Dünkü olaylar bizi olumsuz etkiledi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gaziantep Futbol Kulübü Yardımcı Antrenörü Rui Mota, sahalarında 3-2 mağlup oldukları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Dünkü olaylar bizi olumsuz etkiledi" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü Yardımcı Antrenörü Rui Mota, sahalarında 3-2 mağlup oldukları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Dünkü olaylar bizi olumsuz etkiledi" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 mağlup oldu. Gaziantep FK, bu sonuçla ligde son dört maçta üçüncü mağlubiyetini alarak 51 puanda kaldı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Futbol Kulübü Yardımcı Antrenörü Rui Mota, mağlup oldukları için çok üzgün olduklarını ve dün yaşanan olayların takımı olumsuz etkilediğini söyledi.

"DÜNKÜ OLAYLAR BİZİ OLUMSUZ ETKİLEDİ"

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Rui Mota, "Dün yaşanan olaylar maçı ve nasıl başlamamız gerektiğini çok etkiledi. Oyuncularımızı motive etmeye çalıştık. Puana çok ihtiyacı olan bir rakibe karşı oynadık. Maça iyi başladık ama ilk yarıda istediğimiz şeyleri pek yapamadık. İkinci yarıda daha iyi oynadık ve rakip kaleye daha çok gittik. Rakibimiz ikinci yarı çok iyi oynamamasına rağmen üç gol yedik. İyi oynadık, oyuncularımız sonucu değiştirmeye çalıştı. Birçok pozisyona girdik. Belki de şans yanımızda olsaydı beraberliği yakalayabilirdik. Geçen maçta da iyi oynarken kalemizde gol gördük ve maçı kaybettik. Bu maçta da aynı şey oldu. Maalesef olmadı. Bulduğumuz pozisyonları değerlendirseydik buradan puanla çıkabilirdik. Yapacak bir şey yok kafamızı kaldırıp önümüze bakmamız lazım" ifadelerini kullandı.

(Said Vakkas Yağcı - Ahmet Demir/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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