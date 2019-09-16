"Ruhun Yelkenleri" projesi rotasında

16.09.2019 15:01

Engelliler ve toplum arasında kurulacak yeni pozitif bir etkileşim modeli geliştirme amacıyla çeşitli uygulamalar yapmak için yola çıkan "Ruhun Yelkenleri" projesi başladı. Türkiye'nin Akdeniz kıyıları, Kıbrıs ve Mısır'da çeşitli uygulamalar gerçekleştirilecek proje kapsamında 8 katamaran mürettabatında iki Türk de yer aldı.



Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un desteğiyle düzenlenen ve 14 Eylül'den 3 Ekim 2019'a kadar sürecek olan "Ruhun Yelkenleri" yolculuğunun Akdeniz etabı Türkiye, Kıbrıs ve Mısır'da gerçekleştirilecek. Rusya, Letonya, İsveç, Ermenistan ve diğer ülkelerden katılanların rotası Marmaris, Antalya, Kumkuyu, Taşucu'ndan sonra Kıbrıs'ın Limasol kenti ve Mısır'ın İskenderiye şehrini de içeriyor.



Engelliler ve toplum arasında kurulacak yeni pozitif bir etkileşim modeli geliştirmek amacıyla çeşitli uygulamalar yapan Ruhun Yelkenleri takımı, yat gezisi ve yarışı, sosyal ve kültürel aktiviteler düzenliyor. 2011'den bu yana engelliler de dahil olmak üzere oluşturulan takımlar, dünyanın farklı yerlerinde 15 geziye katıldı. Ruhun Yelkenleri projesi, kapsamlı yatçılığı bu yıl da bir insanın özel yeteneklerinin ve becerilerinin açık bir modeli olarak gerçekleştirmeyi hedefliyor.



Akdeniz şehirlerinin 'kapsama günlerine' ev sahipliği yapacağı yolculukta, rotada bulunan kentlerde kapsayıcı etkileşim üzerine seminerler, kapsayıcı atölye çalışmaları ve çevre etkinlikleri, yuvarlak masa toplantıları, kapsayıcı konserler ve yelkencilik alanında kapsayıcı uygulamalı öğretim çalışmaları düzenlenecek.



Auda isimli yat kulübünden yatçı Reinis Mezhulis tarafından yönetilen takım, 'Fountaine Pajot Helia 44 M Lady Sophie' isimli katamaranda yolculuğuna başladı. Katamaranın 8 kişilik mürettabatında ilk kez iki Türk yer aldı. Engelli ve Aileleri Birliği Derneği Başkanı Tulgay hasar ve vekili Gökhan Kaniomri'nin katıldığı ve 15 Eylül Pazar günü Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde Ruhun Yelkenleri gösterisinin resmi açılışı yapıldı. Engellilerle etkileşim kurallarını öğrenen katılımcılara uygulamalı atölye çalışması da yaptırıldı.



'Kapsayıcı Kültür Olarak Ekstra Yetenek Fenomeni' isimli uluslararası bir konferansın da 12-13 Aralık 2019 tarihlerinde düzenleneceği projenin açılışına Marmaris Belediyesi temsilcileri, Marmaris Kent Konseyi temsilcileri, Marmaris Rus Kültür ve İşbirliği Derneği, Engelli ve Aileleri Birliği Derneği, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gönüllüler, engelliler ve medya temsilcileri katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA