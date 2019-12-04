Ruhsatsız tüfeğini temizlerken kendini vuran genç öldü
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Ruhsatsız tüfeğini temizlerken kendini vuran genç öldü

Afyonkarahisar'da bir kişi, temizliğini yaptığı ruhsatsız av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

04.12.2019 23:44 | Son Güncelleme: 04.12.2019 23:44
Ruhsatsız tüfeğini temizlerken kendini vuran genç öldü

Afyonkarahisar'da bir kişi, temizliğini yaptığı ruhsatsız av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

ilçesine bağlı Kayadibi köyünde yaşayan Rüstem Arslan (19), ruhsatsız av tüfeğini temizlediği esnada silah kazara ateş aldı.

Tüfekten çıkan fişekle karın bölgesinden ağır yaralanan Arslan, ambulansla kaldırıldığı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Kaynak: AA
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