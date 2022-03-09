Ruhsatsız tabancasını temizlerken kendisiyle birlikte kızı ve yeğenini de yaralayan kişi serbest - Haberler

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Ruhsatsız tabancasını temizlerken kendisiyle birlikte kızı ve yeğenini de yaralayan kişi serbest

Demirören Haber Ajansı - Ersan Erdoğan - Güncel
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Ruhsatsız tabancasını temizlerken kendisiyle birlikte kızı ve yeğenini de yaralayan kişi serbest

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, temizlemeye çalıştığı ruhsatsız tabancasının ateş alması sonucu kendisini sol elinden, kızı Z.D.'yi karnından, yeğeni M.D.yi (18) ise bacağından yaralayan M.K. (48), tedavisinin ardından gözaltına alındı.

MANİSA (DHA) - MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, temizlemeye çalıştığı ruhsatsız tabancasının ateş alması sonucu kendisini sol elinden, kızı Z.D.'yi karnından, yeğeni M.D.yi (18) ise bacağından yaralayan M.K. (48), tedavisinin ardından gözaltına alındı. M.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Yaralılardan M.D. de taburcu edilirken, durumu ağır olan Z.D.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, dün 17.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi Yeniharmandalı Mahallesi'ndeki bir bağ evinde meydana geldi. İddiaya göre, hayvancılıkla uğraşan M.K.'nın temizlemeye çalıştığı ruhsatsız tabancasını bir anda ateş aldı. M.K. elinden, kızı Z.D. karnından, yeğeni M.D. ise bacağından yaralandı. Yaralanan 3 kişi Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. M.K. ve yeğeni M.D. tedavilerinin ardından taburcu edilirken, durumu ağır olan Z.D.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Olay yerinde tek kovan bulan jandarma ekipleri, M.K.'yı gözaltına aldı. M.K., jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Tek kurşunla 3 kişinin vurulduğu olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren jandarma, yaralı M.D.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişinin daha ifadelerine başvurdu. İfadesi alınan 4 kişinin de olayın silahın temizlenmesi sırasında meydana geldiğini söylediği öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Güncel

Jandarma, Manisa, Güncel, Haberler

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