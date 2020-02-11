Ruhsatsız tabancaları satmaya çalışırken yakalandı
Haberler » 3. Sayfa » Ruhsatsız tabancaları satmaya çalışırken yakalandı - Haberler

Ruhsatsız tabancaları satmaya çalışırken yakalandı

Konya'dan Antalya'ya ruhsatsız tabanca getiren şüpheli, tabancaları satamadan yakalandı.

11.02.2020 13:34 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:34
Ruhsatsız tabancaları satmaya çalışırken yakalandı

'dan 'ya ruhsatsız tabanca getiren şüpheli, tabancaları satamadan yakalandı.


Manavgat ilçe Jandarma Komutanlığı JASAT/İstihbarat ekiplerince yapılan istihbari çalışma neticesinde K.D. isimli şahsın, araç ile Konya'dan Manavgat ilçesine ruhsatsız tabanca getirip satacağı bilgisi alındı. Yapılan operasyonda durdurulan araç içerisinde satışa hazır paketlenmiş sıfır halde 2 adet 9X19 mm ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili olarak tahkikata başlanıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler