Ruhsatsız tabanca ile domuzlara ateş eden şahsa idari para cezası kesildi
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Ruhsatsız tabanca ile domuzlara ateş eden şahsa idari para cezası kesildi

06.12.2020 17:41 | Son Güncelleme: 06.12.2020 17:45
Ruhsatsız tabanca ile domuzlara ateş eden şahsa idari para cezası kesildi

Muğlanın Marmaris ilçesinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında sokakta gördüğü domuzlara ateş açan bir şahsa, ruhsatsız silah taşımaktan ve meskun mahalde ateş açmaktan cezai işlem yapıldı.

Muğlanın Marmaris ilçesinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında sokakta gördüğü domuzlara ateş açan bir şahsa, ruhsatsız silah taşımaktan ve meskun mahalde ateş açmaktan cezai işlem yapıldı. Şahsın kullandığı araç içerisinde yapılan aramada ise silahla birlikte çok miktarda mermi ele geçirildi.

Hafta sonu şehir merkezinde silah sesleri geldiği yolunda ihbar alan polis ekipleri bölgede yaptığı aramda seyir halinde olan bir ticari aracı durdurdu. Özel bir firmaya ait olan araçta yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 81 adet mermi ile yeni sıkılmış vaziyette araç içerisinde ve sokakta 13 adet boş kovan ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre bir kasap firmasına ait olan araçtaki R.Y. isimli şahıs, domuz gördüğünü ve domuza kurşun sıktığını belirtti. İfadesi alınmak üzere gözaltına alınan şahsın yapılan doktor kontrolünde 1.27 promil alkollü olduğu tespit edilirken şahsın ruhsatsız silahına el konuldu. Şahsı hakkında ayrıca meskun mahalde silahla ateş açmaktan ve ruhsatsız silah taşımaktan hukuki işlem başlatılarak kamu davası açıldı. - MUĞLA

Ruhsatsız tabanca ile domuzlara ateş eden şahsa idari para cezası kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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