Ruhsatsız silahlar ele geçirildi
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Ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Malatya'da, bir adet ruhsatsız tabanca ile bir adet ruhsatsız otomatik tüfek ele geçirildi.

20.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:05
Ruhsatsız silahlar ele geçirildi

'da, bir adet ruhsatsız tabanca ile bir adet ruhsatsız otomatik tüfek ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Balyoz-2 ekibi, şüphe üzerine durdurulan bir araçta inceleme yaptı. Araç içerisinde bulunan bir şahsın üzerinden bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bu arada, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Balyoz-2 ekibi, bir araçta inceleme yaptı. İncelemede bir adet ruhsatsız otomatik tüfek ele geçirildi.


Polis, olayla ilgili olarak 2 zanlıyı gözaltına alırken, tahkikat sürdürülüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA
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