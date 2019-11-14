Ruhsatsız silahla yakalanınca gözaltına alındı
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Ruhsatsız silahla yakalanınca gözaltına alındı

Samsun'da ruhsatsız tabancayla yakalanan bir kişi, gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

14.11.2019 13:27 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:32
Ruhsatsız silahla yakalanınca gözaltına alındı

'da ruhsatsız tabancayla yakalanan bir kişi, gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.


Olay, ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ruhsatsız tabancayla yakalanan H.Ö. (24) gözaltına alındı. Irmak Polis Merkezine teslim edilen H.Ö., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Söz konusu tabancanın merhum dedesinden hatıra olarak kaldığını belirten genç, köye giderken domuzdan korunmak için tabancayı üzerine aldığını söyledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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