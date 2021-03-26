Ruhsatsız silahla yakalanan şahıs gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Ruhsatsız silahla yakalanan şahıs gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ruhsatsız silahla yakalanan şahıs gözaltına alındı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de kısıtlama saatlerinde polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde ruhsatsız silahla yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Tombalada kaybeden adam kaçak kumarhaneyi ihbar etti
Tombalada kaybeden adam kaçak kumarhaneyi ihbar etti
Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde 'tam kapanmaya' gidilebilir
Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidilebilir

DÜZCE (İHA) – Düzce'de kısıtlama saatlerinde polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde ruhsatsız silahla yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Korona virüs nedeni ile uygulanan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması ülke genelinde devam ediyor. Düzce'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kısıtlama saatleri içerisinde sokaklarda denetimlerini sürdürüyor. Düzce'nin Beyciler Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir araç sürücüsü denetlemeye alındı. Sokağa çıkma izninin olmadığı belirlenen H.S. isimli şahsın üst aramasında da ruhsatsız silah ele geçirildi. Şahsa sokağa çıkma cezası yazılırken, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Enis Berberoğlu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Guy Ritchie Şeyma Subaşı Birkan Sokullu Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Caner Erkin Bülent Uygun Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ruhsatsız silahla yakalanan şahıs gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 12:42:29. #1.14#
title