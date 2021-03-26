Ruhsatsız silahla yakalanan şahıs gözaltına alındı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de kısıtlama saatlerinde polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde ruhsatsız silahla yakalanan şahıs gözaltına alındı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de kısıtlama saatlerinde polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde ruhsatsız silahla yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Korona virüs nedeni ile uygulanan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması ülke genelinde devam ediyor. Düzce'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kısıtlama saatleri içerisinde sokaklarda denetimlerini sürdürüyor. Düzce'nin Beyciler Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir araç sürücüsü denetlemeye alındı. Sokağa çıkma izninin olmadığı belirlenen H.S. isimli şahsın üst aramasında da ruhsatsız silah ele geçirildi. Şahsa sokağa çıkma cezası yazılırken, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı