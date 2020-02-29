Ruhsatsız silah satışı yapan 4 kişi yakalandı

29.02.2020 16:39 | Son Güncelleme: 29.02.2020 16:39

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, ruhsatsız silah satışı yapan 4 kişi, gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze'de ruhsatsız silah satışı yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda T.K., R.D., A.G. ve S.A., yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 tabanca ele geçirildi. T.K.'nın 23, R.D.'nin 5, A.G.'nin 5 ve S.A.'nın ise 4 ayrı suç kaydı olduğu belirlenirken, 4 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA