Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Kilis’te, jandarma ekipleri, hırsızlık şüphelisi bir kişinin evinde yapılan aramada, 2 tabanca, 1 av tüfeği ile çalıntı ev eşyaları ele geçirildi.

Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Kilis'te, jandarma ekipleri, hırsızlık şüphelisi bir kişinin evinde yapılan aramada, 2 tabanca, 1 av tüfeği ile çalıntı ev eşyaları ele geçirildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kilis Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) yaptığı çalışmada, bir ikamette arama yapıldı. Aramalarda, 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 22 adet av tüfeği fişeği, 3 adet çalıntı güvercin ve çok sayıda çalıntı ev eşyası ele geçirildi. Ele geçirilen eşyalar sahiplerine teslim edildi. - KİLİS

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