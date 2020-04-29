Ruhsatsız silah atölyesine operasyonda 2 kişi tutuklandı Rize'de ruhsatsız silah imalatı yapıldığı belirlenen atölyeye düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Rize'de ruhsatsız silah imalatı yapıldığı belirlenen atölyeye düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ardeşen ilçesinde izinsiz silah imalatı ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine A.B. ve E.B'ye ait eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, evde oluşturulan atölyede, 4 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 4 kabza, 4 tabanca şarjörü, 70 kalibre av tüfeği fişeği, 4 tabanca şarjörü, 503 fişek, 2 tabanca horozu, 2 tabanca emniyet pimi, 1 tetik tertibatı ve çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.B. ve E.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA