Ruhsatsız muayenehaneye polis baskını
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Gaziantep, İslahiye, Polis, 3. Sayfa

Ruhsatsız muayenehaneye polis baskını

Ruhsatsız muayenehaneye polis baskını Gaziantep'in İslahiye İlçesinde Suriyelilerin ruhsatsız açtığı muayenehaneye polis ve İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından baskın yapıldı.

15.04.2020 22:25 | Son Güncelleme: 15.04.2020 22:26
Ruhsatsız muayenehaneye polis baskını

Ruhsatsız muayenehaneye polis baskını

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye İlçesinde Suriyelilerin ruhsatsız açtığı muayenehaneye polis ve İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından baskın yapıldı.

Aydınlık Mahallesi Göz Caddesi bulunan bir binanın giriş katında "Suriye Sağlık Merkezi" adı altında muayene yapıldığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen emniyet ekipleri ve İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri, belirtilen muayenehaneye baskın yaptı.

Evde yapılan arama ve inceleme sonucunda izinsiz ve ruhsatsız açıldığını tespit etti. ilk görünüşte bir evdeki tüm eşyaların olduğu görülen muayenehanede Suriyeli kadına ait hemşirelik belgesi ultrason cihazı ve kadın doğum doktorunda olması gereken tıbbi cihaz, kişilerin adlarının ve yazılan ilaçların kayıtlarının tutulduğu defter ve aletlerin olduğu alet ve cihazların steril olmadığı görüldü.

Çoğunlukla Suriyeli kadınların geldiği ve ücret karşılığı gebe olan kadınların cinsiyet belirleme, spiral takma, bebeğin durumunu öğrenmek gibi çeşitli sebeplerle muayene edildiği reçete edilen evraklara "Syria health center in İslahiye" (İslahiye'deki Suriye sağlık merkezi) yazılı kaşe vurduğu öğrenildi.

Muayenehaneden çıkan tıbbi alet ve ilaçların mahalle muhtarının nezaretinde kayıt altına alınmasından sonra savcılık emri ile evde bulunan kadının ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Ruhsatsız muayenehaneye polis baskını

Kaynak: İHA

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