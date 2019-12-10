Ruhsatsız maden ocağında ölen Afgan genç, ülkeye kaçak giriş yapmış(2)
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Ruhsatsız maden ocağında ölen Afgan genç, ülkeye kaçak giriş yapmış(2)

OCAK SAHİBİ SERBEST BIRAKILDIZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, Afgan gencin yaşamını yitirdiği ruhsatsız işletilen kaçak maden ocağının sahibi K.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

10.12.2019 18:49 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:49
Ruhsatsız maden ocağında ölen Afgan genç, ülkeye kaçak giriş yapmış(2)

OCAK SAHİBİ SERBEST BIRAKILDI

'ın Kilimli ilçesinde, Afgan gencin yaşamını yitirdiği ruhsatsız işletilen kaçak maden ocağının sahibi K.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. K.B., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
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