Ruhsatsız maden ocağında ölen Afgan genç, ülkeye kaçak giriş yapmış(2)
OCAK SAHİBİ SERBEST BIRAKILDIZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, Afgan gencin yaşamını yitirdiği ruhsatsız işletilen kaçak maden ocağının sahibi K.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
10.12.2019 18:49 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:49
OCAK SAHİBİ SERBEST BIRAKILDI
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, Afgan gencin yaşamını yitirdiği ruhsatsız işletilen kaçak maden ocağının sahibi K.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. K.B., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA