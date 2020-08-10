Ruhsatsız kasapta ele geçirilen 300 kilogram bozuk et ve sakatat imha edildi Adana'da ruhsatsız olarak işletilen kasapta ele geçirilen 300 kilogram bozuk et ve sakatat imha edildi.

Adana'da ruhsatsız olarak işletilen kasapta ele geçirilen 300 kilogram bozuk et ve sakatat imha edildi. Alınan bilgiye göre, Adana Kasaplar Odasına, merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Sokak'ta ruhsatsız kasap dükkanı işletildiği ihbarı yapılması üzerine durum belediye ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne iletildi. Ekipler iş yerinde yaptığı denetimde, 330 kilogram bozulmuş et, sakatat ve iç yağı buldu. Ele geçirilen bozuk ürünlere el konularak imha edilirken, iş yeri mühürlendi. İş yerinin sahibi olduğu iddia edilen Suriye uyruklu kişi hakkında ise idari işlem başlatıldığı öğrenildi. Kaynak: AA