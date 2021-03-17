Ruhsatsız kahvenin işletmecisine 58 bin, okey oynayanlara 61 bin lira ceza
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Ruhsatsız kahvenin işletmecisine 58 bin, okey oynayanlara 61 bin lira ceza

17.03.2021 17:41 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:48
Ruhsatsız kahvenin işletmecisine 58 bin, okey oynayanlara 61 bin lira ceza

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde okey oynadığı tespit edilen 17 kişiye 61 bin lira, ruhsatı olmayan kahvenin işletmecisine ise 58 bin lira ceza kesildi.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde okey oynadığı tespit edilen 17 kişiye 61 bin lira, ruhsatı olmayan kahvenin işletmecisine ise 58 bin lira ceza kesildi.

Silvan Bağdare Jandarma Karakolu'nda görevli ekipler, saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından denetim başlattı. Ekipler, kısıtlama saatlerinde açık gördükleri kahvede 17 kişinin okey oynadığını tespit etti. Kısıtlamayı ihlal eden 17 kişiye, 61 bin lira ceza yazıldı. Yapılan incelemede, ruhsatsız olduğu ortaya çıkan kahvenin işletmecisine de 58 bin lira ceza kesildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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