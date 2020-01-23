: Ruhsatsız işletilen 27 maden ocağı imha edildi - ZONGULDAK

23.01.2020 12:29 | Son Güncelleme: 23.01.2020 12:30

Zonguldak'ta, ruhsatsız işletildiği belirlenen 27 maden ocağı dinamitle patlatıldı.

Alınan bilgiye göre, kentte çeşitli bölgelerde ruhsatsız işletilen maden ocağında üretim yapıldığı ihbarı üzerine jandarma komando timi ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin araştırması sonucu üç günde tespit edilen 27 kaçak kömür ocağı, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileriyle, girişlerine yerleştirilen dinamitler patlatılarak imha edildi.

Kaçak maden ocaklarında bulunan 30 metre ve 50 metre profil ray, 6 adet vagon, 3 adet vinç TTK ekipleri tarafından sökülerek alındı.

Bu arada, şüpheliler hakkında idari işlem gerçekleştirildiği, kentteki kaçak ocaklara yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA

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