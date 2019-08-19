Ruhsatsız iş yerleri kapatılıyor

Ruhsatsız iş yerleri kapatılıyor

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerini kapatıyor.

19.08.2019 18:00
Ruhsatsız iş yerleri kapatılıyor

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerini kapatıyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kilis kent merkezinde ruhsatsız iş yerleri üzerinde denetimlerini sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, esnaf üzerinde iş yeri açma ve çalışma ruhsat kontrollerine devam ediyor. Ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerleri mühürlenerek kapatıldığı bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İHA
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