Ruhsatsız iş yerinde diş tedavisi yapan kişi hakkında işlem yapıldı
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Ruhsatsız iş yerinde diş tedavisi yapan kişi hakkında işlem yapıldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İş yerinden görüntü Diş protezleri ve kullanılan malzemeler Van'da ruhsatsız iş yerinde diş tedavisi yapan kişi hakkında işlem yapıldı Van'da metruk bir binada diş protezi ve diş tedavisi yapılan iş yeri sahibiyle ilgili yasal işlem başlatıldı.

İş yerinden görüntü

Diş protezleri ve kullanılan malzemeler

Van'da ruhsatsız iş yerinde diş tedavisi yapan kişi hakkında işlem yapıldı

Van'da metruk bir binada diş protezi ve diş tedavisi yapılan iş yeri sahibiyle ilgili yasal işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, metruk bir binada şüphelilerin olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı

Binada yapılan kontrollerde bir dairenin ruhsatsız olarak diş protezi ve diş tedavisi amacıyla kullanıldığı tespit edildi.

Uygun olmayan koşullarda diş protezi ve diş tedavisi yapıldığı belirlenen iş yeri sahibi R.B. hakkında yasal işlem yapıldı.

Ayrıca iş yeri ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğüne bilgi verildi.

Ruhsatsız iş yerinde diş tedavisi yapan kişi hakkında işlem yapıldı
Ruhsatsız iş yerinde diş tedavisi yapan kişi hakkında işlem yapıldı
Ruhsatsız iş yerinde diş tedavisi yapan kişi hakkında işlem yapıldı
Ruhsatsız iş yerinde diş tedavisi yapan kişi hakkında işlem yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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