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Ruhsatsız alkol satışı yapan restauranta baskın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ruhsatsız alkol satışı yapan restauranta baskın

Diyarbakır'da ruhsatsız alkol satışı yapan restauranta Yenişehir İlçe Belediye Başkanlığı zabıta ekipleri tarafından baskın düzenledi, baskında işletmeye cezai işlem uygulandı.

Diyarbakır'da ruhsatsız alkol satışı yapan restauranta Yenişehir İlçe Belediye Başkanlığı zabıta ekipleri tarafından baskın düzenledi, baskında işletmeye cezai işlem uygulandı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Yolaltı Mahallesinde bulunan ve Kurbağalı Dere olarak bilinen 7 Kapı Restaurantın ruhsatsız alkol sattığı ihbarı alan zabıta ekipleri ismi geçen işletmeye baskın düzenledi. Çevredeki vatandaşların şikayeti üzerine alınan ihbarla gerçekleştirilen baskında zabıta ekipleri gittikleri iş yerinde denetim yaptı. Yenişehir Belediye Başkanlığı zabıta ekipleri tarafından yapılan baskında masalarda ve restaurantın dolaplarında alkol olduğu ve müşterilere satışı yapıldığı tespit edildi. Ruhsatı olmadan müşterilere alkol satışı yapan iş yerine 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 32. maddesi uyarında cezai işlem uygulandı.

Alkol satış izni olmadan müşterilerine alkol veren iş yerine baskın yaparak satışı fotoğraflarla belgeleyen zabıta ekipleri iş yerinin TAPDK ve açık sunum belgelerini ibraz edemediği gerekçesiyle gerekli uyarıyı yaparak işletme sahibi adına yetkili olan Mehmet Reşit Reşitoğlu'na 427 TL para cezası uyguladı. Uygulanan cezai işlem karşılıklı olarak imza altına alındı.

İzinsiz satışa devam etmesi durumunda iş yeri kapatma cezası uygulanacak

İhbar üzerine yapılan baskında izin belgesi olmadan alkol satışı yapan iş yerine gerekli uyarılar yapıldığı belirtildi. Uyarıyı yapan ekipler, izinsiz satışa devam etmesi durumunda iş yerinin kapatma cezası alacağını işletme sahibine aktardı. Ekipler işletme sahibinden gerekli izin belgesi çıkarması için süre verdi. Bu sürede gerekli izin belgesinin alınmaması durumunda ikinci bir denetimde cezai işlemin daha yüksek olacağı ve buna rağmen izin belgelerin ibraz edilmemesi durumunda iş yerinin kapatılacağı bildirildi. - DİYARBAKIR

Ruhsatsız alkol satışı yapan restauranta baskın

Ruhsatsız alkol satışı yapan restauranta baskın

Ruhsatsız alkol satışı yapan restauranta baskın

Ruhsatsız alkol satışı yapan restauranta baskın

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