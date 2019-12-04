Ruhsatsız 4 Av Tüfeği ele geçirildi
Malatya'da yol kontrolünde, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
04.12.2019 14:27 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:33
Malatya'da yol kontrolünde, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, 7 ayrı noktada Yol Emniyet ve Kontrol faaliyetleri yapıldı.
İcra edilen yıl kontrollerinde, ruhsatsız 4 adet Av tüfeği ele geçirilip, gerekli işlemlere başlanıldı. - MALATYA
Kaynak: İHA
HABER YORUMLARI