Ruhsatız uzun namlulu silahla yakalandı
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Ruhsatız uzun namlulu silahla yakalandı

Malatya'da bir şüpheli şahısta ruhsatsız uzun namlulu otomatik silah ile av tüfeği ele geçirildi.

15.12.2019 13:59 | Son Güncelleme: 15.12.2019 14:04
Ruhsatız uzun namlulu silahla yakalandı

'da bir şüpheli şahısta ruhsatsız uzun namlulu otomatik silah ile av tüfeği ele geçirildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan uygulamalar da 12 Aralık günü durdurulan bir araçta yapılan aramada ruhsatsız CZ Model 25 marka uzun namlulu tam otomatik silah ele geçirildi. Şahsın evinde de yapılan aramalarda 41 adet mermi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - MALATYA

Kaynak: İHA
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