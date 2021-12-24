Ruhsat süresi dolan ticari araçların süresi 6 ay daha uzatıldı - Haberler
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Ruhsat süresi dolan ticari araçların süresi 6 ay daha uzatıldı

İhlas Haber Ajansı / Deniz Zeybek - Haberler | Genel

Ruhsat süresi dolan ticari araçların süresi 6 ay daha uzatıldıİSTANBUL İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında, ruhsat süresi dolan ticari araçların süresi 6 ay daha uzatıldı.

Ruhsat süresi dolan ticari araçların süresi 6 ay daha uzatıldı

İSTANBUL İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında, ruhsat süresi dolan ticari araçların süresi 6 ay daha uzatıldı.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin aylık toplantısı 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir başkanlığında toplandı. İstanbul Taksiler Odası Başkanı Eyüp Aksu, yeni araç üretiminde yaşanan sıkıntı nedeniyle ruhsat süresi dolan ticari araçların süresinin 1 yıl daha uzatılmasını teklif etti. Toplantıda teklifin 1 yıl yerine 6 ay daha hizmet vermesine yönelik karar oy birliğiyle kabul edildi.

Ruhsat süresi dolan ticari araçların süresi 6 ay daha uzatıldı

Ruhsat süresi dolan ticari araçların süresi 6 ay daha uzatıldı

Ruhsat süresi dolan ticari araçların süresi 6 ay daha uzatıldı

İhlas Haber Ajansı / Deniz Zeybek - Son Dakika Haberleri

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