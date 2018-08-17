Ruhsar Pekcan'dan Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında gerçekleştirilen Ticaret Bakanlığının ilk İstişare Kurulu Toplantısı sonrası yayımlanan deklarasyonda, "Birlik ve beraberlik halinde aşamayacağımız engel, bertaraf edemeyeceğimiz tehdit, başa çıkamayacağımız rakip yoktur. Bu nedenle işçisinden patronuna esnafından mimarına ekonomimizin tüm unsurlarını kapsayan, iş dünyamızın ve bürokrasimizin deneyimini, gücünü ve vizyonunu tek bir potada eriten yepyeni bir istişare kurulunu bugün oluşturuyoruz" ifadelerine yer verildi. Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığının ilk İstişare Kurulu Toplantısı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında gerçekleştirildi. Bakanlık toplantı salonunda yapılan toplantıda önümüzdeki dönemde düzenli toplanacak İstişare Kurulunun yapısı ve işleyişi belirlenirken, sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerileri değerlendirildi. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda her ay toplanacak İstişare Kurulunda, ele alınacak konuya göre kamu, özel sektör ve akademi dünyasından uzmanların katılımıyla özel ihtisas çalışma kurulları kurulabilecek. Söz konusu kurullar, yaptıkları çalışmaları İstişare Kurulu'na sunacak. Kurul, ekonominin tüm paydaşlarını bir araya getirerek Türkiye'nin kalkınmasına ve büyümesine yönelik çalışmalar yapmayı, sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim halinde sorun ve çözüm önerilerini ele alarak politikalar belirlemeyi amaçlıyor.

DEKLARASYONDA EKONOMİDE BİRLİK VE BERABERLİĞE VURGU YAPILDI

Yaklaşık iki saat süren toplantının ardından Ticaret Bakanlığı İstişare Kurulu Deklarasyonu yayımlandı. Yayınlanan deklarasyonda şu ifadelere yer verildi:

"Küresel ticarette kuralların yeniden belirlendiği, tüm ülkelerin dünya ekonomisinde daha önemli bir konuma gelmek için çok daha yoğun çalıştığı kritik bir dönemden geçiyoruz. Bu yeni dönemde özel sektör ve devlet çok daha yakın çalışmalar yapmak; üreticilerin, sanayicilerin, girişimcilerin ve ihracatçıların önündeki engelleri tek tek kaldırmak ve ticaret diplomasisinin tüm nimetlerini etkin şekilde kullanmak zorundadır. Bizler ülkemize ve ekonomimize özellikle de son dönemde yönelen tehditlerin en etkin şekilde bertaraf edilmesi için güçlerimizi birleştiriyor ve başta 2023 hedeflerimiz olmak üzere ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için iş birliği imkanlarımızı geliştiriyoruz. Şundan asla şüphe etmedik: Birlik ve beraberlik halinde aşamayacağımız engel, bertaraf edemeyeceğimiz tehdit, başa çıkamayacağımız rakip yoktur. Bu nedenle işçisinden patronuna esnafından mimarına ekonomimizin tüm unsurlarını kapsayan, iş dünyamızın ve bürokrasimizin deneyimini, gücünü ve vizyonunu tek bir potada eriten yepyeni bir istişare kurulunu bugün oluşturuyoruz. Bizler, ülkemizin müreffeh yarınları için güçlerimizi birleştirerek işte bu deklarasyonun altına imzalarımızı atarken, ülkemizin aydınlık geleceğine giden yolda karşımıza çıkan tüm engelleri aşmak için söz veriyoruz; durmayacağız, yorulmayacağız ve asla pes etmeyeceğiz. Bugün ilkini ifa ettiğimiz ve ayda bir Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'ın başkanlığında devam edeceğimiz bu istişare Kurulu Toplantılarında gündeme bağlı olarak ilgili Sivil Toplum Kuruluşlarımızı ve paydaşlarımızı konu bazlı oluşturacağımız özel ihtisas çalışma gruplarına dahil edeceğiz. İstişare Kurulu'muzun temel amacı ekonomimizin tüm paydaşlarını bir araya getirerek ülkemizin kalkınmasına ve büyümesine katkı sağlamak, yurt dışında ülkemizle ilgili yürütülen algı operasyonlarını daha başlamadan sona erdirmek, hükümetimizin ticari hedeflerini elde etmesine destek olmak ve yurt dışında ülkemizle ilgili olumlu algının yaratılması ve pekiştirilmesi için katkı sağlamaktır. Türkiye iş dünyasının tüm paydaşlarını bünyesinde buluşturacak olan bu yeni yapı işbirliğimizin, milli duruşumuzun ve ideallerimize ulaşma azmimizin somut bir göstergesi olacaktır. Ülkemiz ekonomisine önemli faydalar sağlayacağına inandığımız bu yeni yapının hayırlı, uğurlu olmasını dileriz." Bakan Pekcan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün de katıldı.

(Seda Kahramantürk/İHA)