Ruhsan Pekcan kimdir? Ruhsan Pekcan kaç yaşında, nereli, eğitimleri nedir?
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Ruhsan Pekcan kimdir? Ruhsan Pekcan kaç yaşında, nereli, eğitimleri nedir?

29.12.2020 17:29 | Son Güncelleme: 29.12.2020 17:33
Ruhsan Pekcan kimdir? Ruhsan Pekcan kaç yaşında, nereli, eğitimleri nedir?

Bir çok başarılara imza atan bürokrat ve Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsan Pekcan kimdir? Ruhsan Pekcan kaç yaşında, nereli, eğitimleri nedir?

İngilizce dil bilgisi bulunan Ruhsar Pekcan, evli ve iki çocuk annesidir. IWEC 2012 Ödülü sahibi olan Pekcan, IWEC Uluslararası Kadın Girişimciler - IWEC Global Ambasador olarak seçildi. İş ve Meslek Sahibi Kadınlar İstanbul Kulübü kurucu üyesidir. Ruhsan Pekcan kimdir? Ruhsan Pekcan kaç yaşında, nereli, eğitimleri nedir?

RUHSAR PEKCAN KİMDİR?

Ruhsar Pekcan, 1958, Demirci, Manisa doğumlu bürokrat ve Türkiye Ticaret Bakanıdır. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi mezun olduktan sonra yüksek lisansını da burada tamamladı. 1981 yılında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'de başladığı iş hayatına özel sektörde çeşitli görevlerle devam etti. 2005 yılında Karon Mühendislik şirketine kurucu ortak oldu. Bakanlık görevine gelene kadar bu şirketin yönetici müdürlüğünde bulundu.

RUHSAR PEKCAN GÖREVLERİ

Pekcan, üç dönem DEİK-Türk-Suriye İş Konseyi Başkanlığı görevinde bulundu. Ayrıca Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türk-Ürdün İş Konseyi Başkanlığı ve Türk-Irak ve Türk Libya İş Konseyleri yürütme kurulu üyeliğine devam etti. 9 Temmuz 2018'de Ticaret Bakanlığı'na atandı. Pekcan, Zehra Zümrüt Selçuk ile birlikte kurulan yeni hükûmette yer alan iki kadın bakandan birisi oldu.

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