"Ruhları şad, mekânları cennet olsun"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Ruhları şad, mekânları cennet olsun"

09.11.2020 12:41 | Son Güncelleme: 09.11.2020 12:41

Kütahya Valisi Ali Çelik'in "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" nedeniyle mesaj yayınladı.

Kütahya Valisi Ali Çelik'in "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" nedeniyle mesaj yayınladı.

Çelik, mesajında, "Yokluklar ve imkansızlıklar içinde bağımsızlığa yürüyen aziz milletimizin büyük önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu ve bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü edebiyete irtihalinin 82. yılında rahmet, saygı ve minnetle yad ediyorum. Milletimize olan sarsılmaz inancı, siyasi ve askeri dehasıyla kurduğu Türkiye Cumhuriyeti yalnızca bir milletin geleceğini değil dünyanın tarihini değiştirmiş, bütün ezilen milletlere umut olmuş ve yol göstermiştir. Atatürk'ün temellerini Kütahya'da attığı ve 'Benim en büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet var olması için göstereceğimiz çaba ona olan saygımızın en güzel ifadesi olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Savaşı'mızın tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerini yer verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Diyarbakırlı gençler 2 ay boyunca tarihi mekanları temizleyecek
Diyarbakırlı gençler 2 ay boyunca tarihi mekanları temizleyecek
Zonguldak'ta 65 yaşa 'toplu mekanları zorunlu olmadıkça kullanmayın' uyarısı
Zonguldak'ta 65 yaşa "toplu mekanları zorunlu olmadıkça kullanmayın" uyarısı
Saklı cennet Borçka Karagöl, renk cümbüşüyle ziyaretçilerini büyülüyor
Saklı cennet Borçka Karagöl, renk cümbüşüyle ziyaretçilerini büyülüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel İlham Aliyev Mesut Yılmaz Mustafa Varank Süleyman Soylu
Magazin Özge Özder Pınar Deniz Demet Akalın İkbal Gürpınar
Spor Falcao Tisserand Caner Erkin Fatih Terim Ali Şansalan
Daha Fazla Kasım İstifa Galatasaray Dağlık Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Ruhları şad, mekânları cennet olsun" - Kütahya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.11.2020 12:45:23. #1.15#
title