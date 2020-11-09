"Ruhları şad, mekânları cennet olsun"

Kütahya Valisi Ali Çelik'in "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" nedeniyle mesaj yayınladı.

Kütahya Valisi Ali Çelik'in "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" nedeniyle mesaj yayınladı.

Çelik, mesajında, "Yokluklar ve imkansızlıklar içinde bağımsızlığa yürüyen aziz milletimizin büyük önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu ve bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü edebiyete irtihalinin 82. yılında rahmet, saygı ve minnetle yad ediyorum. Milletimize olan sarsılmaz inancı, siyasi ve askeri dehasıyla kurduğu Türkiye Cumhuriyeti yalnızca bir milletin geleceğini değil dünyanın tarihini değiştirmiş, bütün ezilen milletlere umut olmuş ve yol göstermiştir. Atatürk'ün temellerini Kütahya'da attığı ve 'Benim en büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet var olması için göstereceğimiz çaba ona olan saygımızın en güzel ifadesi olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Savaşı'mızın tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerini yer verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı