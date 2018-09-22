Ruhaniye 'Terörle Mücadele' Desteği

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'daki terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, Ruhani'ye "Birlikte terörle mücadeleye hazırız" mesajı verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'ın Ahvaz kentinde askeri geçit töreni sırasında gerçekleşen terör saldırısına ilişkini İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani'ye başsağlığı dileklerini iletti. Putin, terörle mücadelede İran'la işbirliğini hızlandırmaya hazır olduğunu da duyurdu. Putin yaptığı yazılı açıklamada, "Ahvaz kentindeki terör saldırılarının trajik sonuçlarına bağlı olarak en derin başsağlığı diliyoruz. Olay, bir kez daha, terörizme karşı mücadele ihtiyacını hatırlatıyor. İranlı ortaklarla bu kötülüğe karşı işbirliğinin daha da yoğunlaştırılmasına hazır olduğumu yeniden teyit etmek istiyorum" ifadeleri kullandı. Ayrıca Putin, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı diledi.

(İHA)