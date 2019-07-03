Ruhani: "Zenginleştirilmiş uranyum seviyesini yüzde 3,67'ye çıkaracağız"

Ruhani: "Zenginleştirilmiş uranyum seviyesini yüzde 3,67'ye çıkaracağız"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 7 Temmuz'dan itibaren zenginleştirilmiş uranyum seviyesini yüzde 3,67'ye çıkaracaklarını duyurdu.

Ruhani:

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 7 Temmuz'dan itibaren zenginleştirilmiş uranyum seviyesini yüzde 3,67'ye çıkaracaklarını duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesiyle birlikte 7 Temmuz'dan itibaren zenginleştirilmiş uranyum seviyesini 3,67'ye çıkaracaklarını açıkladı. Ruhani nükleer anlaşmanın taraflarının verdikleri taahhütleri yerine getirmeleri halinde İran'ın da nükleer anlaşmaya tam bağlı kalacağını söyledi.
(İHA)

Kaynak: İHA
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