Ruhani: "Yüzde 48 katılım tarihimizde bir kere olmalıdır ve tekrarlanmamalıdır"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 18 Haziran'daki seçimlere katılımın yüzde 48 olmasına üzüldüklerini belirterek bunun bir daha tekrarlanmaması gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 18 Haziran'daki seçimlere katılımın yüzde 48 olmasına üzüldüklerini belirterek bunun bir daha tekrarlanmaması gerektiğini söyledi.

Başkent Tahran'daki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Ruhani, 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine katılım oranı ve ABD yaptırımlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Seçimlere katılımın yüzde 58 ya da 68 değil de 48 olmasına üzüldüğünü belirten Ruhani, "Yüzde 48 katılım tarihimizde bir kere olmalıdır ve tekrarlanmamalıdır. Sonraki seçimde bunu telafi etmeliyiz. Sorun varsa onu bulmalıyız. Bence sorunun ne olduğu açıktır. Araştırmacılar, sosyologlar ve siyasiler bu sorun olmasa katılımın yüzde 58 ya da 68 olacağını söylesinler." ifadelerini kullandı.

Halk arasında farklı düşünceye sahip yüzde 30 ile 50'lik bir kesimin yok sayıldığını dile getiren Ruhani, "Halkın yaşam koşulları ağırlaştığı için oy kullanılmadı gibi nedenler sıralamayalım. Sistan-Beluçistan'daki halkın sorunları ve çileleri daha ağırdır. Fakat orada katılım daha yüksekti. Katılımın düşük olduğu şehirlerde geçim ve hayat koşulları daha iyi. Yurt dışında neden katılım az oldu? Orada da mı hayat şartları kötüydü? Dayanağı olan sözler söyleyelim." değerlendirmesinde bulundu.

Katılımla ilgili "temelsiz nedenler uydurulmamasını" isteyen Ruhani, ekonomik sorunlar ve yeni tip koronavirüs (KOvid-19) kadar adaylıkların veto edilmesinin de bunda etkili olduğunu söyledi.

ABD ile Viyana'da müzakere masasına oturulduğunu ve önemli meselelerin çözüldüğünü kaydeden Ruhani, "Eğer isterlerse şimdi bugün yaptırımları sona erdirebiliriz. Hemen şimdi Arakçi'ya (İran müzakere heyeti sorumlusu) gerekli yetkileri verelim ve gitsin anlaşmayı birkaç gün içinde sonuca bağlasın. Bu şekilde yaptırımlar kalksın. Biz işimizi yaptık. Bu noktada şimdi dile getirmek istemediğim bazı karmaşık durumlar ve siyasi sıkıntılar var. Bunları dile getirip halkın heyecan ve şevkini kırmak istemiyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun