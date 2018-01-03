Ruhani:  Yasadışı Eylemlere Sessiz Kalmayacağız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ülkesinde son günlerde yapılan hükümet karşıtı protestolar konusunda, kötü niyetlilerin yasadışı eylemlerine karşı sessiz kalmayacaklarını söyledi.



İran Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Ruhani, "İran'da halkın yasalar çerçevesinde eleştirilerini ifade edip, protesto yapmakta serbesttir. Kuşkusuz, halkımızın güvenliği ve huzuru bizim için çok önemli ve dolayısıyla, kötü niyetlilerin şiddet ve yasadışı eylemlerine karşı sessiz kalmayacağız" dedi.



Ülkede geçen perşembe gününden sonra başlayan yönetim karşıtı gösteriler, önemli ölçüde kontrol altına alınırken, bugün onlarca şehirde hükümete destek mitingleri düzenlendi. - Tahran