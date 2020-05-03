Ruhani: "Yarın beyaz bölgelerde camiler yeniden açılıyor"
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Ruhani: "Yarın beyaz bölgelerde camiler yeniden açılıyor"

Ruhani:
03.05.2020 12:45 | Son Güncelleme: 03.05.2020 12:45

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sosyal kısıtlamaların uygulanmasına yönelik risk düzeylerine göre az riskli olarak nitelendirilen beyaz bölgelerde yarından itibaren camilerin yeniden açılacağını duyurdu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sosyal kısıtlamaların uygulanmasına yönelik risk düzeylerine göre az riskli olarak nitelendirilen beyaz bölgelerde yarından itibaren camilerin yeniden açılacağını duyurdu.

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirleri hafifletmeye başlayan İran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, korona virüs salgınında düşük riskli olan beyaz bölgelerde yarın camilerin yeniden ibadete açılacağını bildirdi. Korona virüsle mücadele toplantısında konuşan Ruhani, "Pazartesi'den itibaren 132 düşük riskli veya beyaz bölgede camiler yeniden açılacak. Cuma namazları da bu bölgelerde devam edecek" ifadelerini kullandı.

Tüm adımların sağlık protokollerine göre atılacağını belirten Cumhurbaşkanı Ruhani, "Beyaz ve düşük riskli bölgelerdeki okullar 16 Mayıs'tan itibaren yeniden açılacak. Ancak durumu gözden geçirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

EYALETLERDE RENK UYGULAMASINA GEÇİLMİŞTİ

Öte yandan, geçtiğimiz 26 Nisan'da korona virüsle mücadele toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Ruhani, "Sağlık Bakanlığı herhangi bir eyalet veya şehirde 1 hafta boyunca herhangi bir yeni korona virüs vakası açıklamaz ve ölü sayısı sıfıra düşerse o bölge beyaz ve diğer bölgeler ise sarı ve kırmızı bölge olarak ilan edilecek. Kısacası ülkeyi korona virüsle mücadelede beyaz, sarı ve kırmızı seviyelerine ayırarak devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Ruhani, 100'ün üzerinde beyaz bölge olduğunu belirterek, söz konusu bölgelerde dini ziyaret yerlerinin açılabileceğini ve cuma namazlarının da yeniden kılınabileceğini söylemişti.

İran'da Covid-19 nedeniyle 6 bin 156 kişi hayatını kaybederken toplam vaka sayısı ise 96 bin 448 olarak açıklanmıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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